Детективы собирали сведения о журналистке Оуэнс, с которой судится Макрон

Юристы французского президента хотели понять мотивы Оуэнс.

Источник: Аргументы и факты

Адвокаты президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит наняли частных детективов для сбора информации об американской журналистке Кэндис Оуэнс, сообщает в понедельник Financial Times. Расследование проводилось перед подачей иска против неё в июле.

Как пишет издание, работу по заказу юристов Макронов выполнила американская детективная фирма Nardello & Co. По словам адвоката супругов Тома Клэра, цель расследования — в том числе понять мотивы интереса Оуэнс к президентской чете.

В ходе проверки выяснилось, что после публикаций Оуэнс о Брижит Макрон тема получила отклик в российских СМИ. Однако детективы не обнаружили доказательств того, что журналистка встречалась с российскими официальными лицами или представителями медиасферы из России.

В конце июля стало известно, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на Оуэнс в США из-за её заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

Накануне издание Daily Mail писало о буллинге, из-за которого довел Брижит Макрон оказалась в тяжёлом эмоциональном состоянии.

