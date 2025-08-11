Будущим мамам — отдых. О гарантиях работающим беременным рассказали в Минтруда

Беременных запрещено привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, ночное время и выходные. Не допускается направлять их в служебную командировку, снижать заработную плату по мотивам, связанным с беременностью. Нельзя расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя, в частности в связи с: сокращением численности или штата работников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе из-за состояния здоровья, которое препятствует продолжению работы, неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).-0-