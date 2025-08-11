Будущим мамам — отдых. О гарантиях работающим беременным рассказали в Минтруда

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, какие гарантии предоставляют работающим беременным, рассказали в Минтруда, сообщает БЕЛТА.
Наниматель обязан предоставить беременной женщине трудовой отпуск перед или после социального отпуска по беременности и родам (если он не использован полностью). Также женщине положен отпуск по уходу за ребенком до достижения новорожденным возраста трех лет по письменному заявлению мамы. Такой отпуск может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности.
Чтобы получить отпуск по беременности и родам, необходим листок временной нетрудоспособности, выданный государственной организацией здравоохранения. Длительность отпуска может варьироваться. Обычно он составляет 126 календарных дней, при рождении двоих и более детей или осложненных родах — 140. Для проживающих и работающих на территории радиоактивного загрязнения — 146 календарных дней. Если в таких случаях происходят осложненные роды, в том числе рождение двоих и более детей, — 160 календарных дней.
Беременные женщины имеют право перевода на легкий труд. В соответствии с заключением ВКК или МРЭК снижаются нормы выработки, нормы обслуживания. Будущие мамы могут переводятся на другую работу, более легкую. Она должна и исключать воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
Беременных запрещено привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, ночное время и выходные. Не допускается направлять их в служебную командировку, снижать заработную плату по мотивам, связанным с беременностью. Нельзя расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя, в частности в связи с: сокращением численности или штата работников, несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе из-за состояния здоровья, которое препятствует продолжению работы, неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).-0-