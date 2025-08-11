Авиакомпания отменила рейс из-за приступа диареи у пассажирки

Во время шестичасового перелета из британского Манчестера в арабский Абу-Даби пассажирам предложили пасту с помидорами, сыром и курицей. Через 20 минут после употребления пищи у британца Кэмерона Каллагана заболел желудок, а затем у него дважды была диарея и началась непрерывная рвота — всего его вырвало 30 раз за полет.