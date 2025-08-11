Авиакомпания отменила рейс из-за приступа диареи у пассажирки

Авиакомпания United Airlines отменила вылет рейса из Португалии до американского города Индианаполис после того, как у одной из пассажирок, няни и начинающей актрисы из США Меган Рейнертсен, начался неконтролируемый приступ диареи. Об этом рассказала сама туристка.
По словам американки, причиной стало пищевое отравление из-за недожаренного бургера, который она съела за день до вылета. Когда туристка оказалась в самолете, ее состояние резко ухудшилось — она стала испытывать сильные боли, судороги и частые позывы в туалет, что мешало другим пассажирам. Когда женщину вырвало, стюардесса сообщила о ситуации пилотам.
Было принято решение об отмене рейса, и на место вызвали специалистов по борьбе с опасными биологическими отходами для уборки салона. Из самолета Рейнертсен увезли на инвалидной коляске.
— Если эта отмена рейса действительно негативно повлияла на вашу жизнь, мне очень жаль, — заявила женщина в видеоролике, опубликованном в соцсети Tiktok.
Во время шестичасового перелета из британского Манчестера в арабский Абу-Даби пассажирам предложили пасту с помидорами, сыром и курицей. Через 20 минут после употребления пищи у британца Кэмерона Каллагана заболел желудок, а затем у него дважды была диарея и началась непрерывная рвота — всего его вырвало 30 раз за полет.