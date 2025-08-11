В РФ вступил в силу закон о новых основаниях для лишения гражданства

Кроме того, отобрать паспорт теперь могут за организацию незаконной миграции, неоднократную пропаганду либо публичный показ нацистской символики и экстремистских организаций, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также «любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».