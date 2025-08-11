Вредно ли хрустеть пальцами — врач ответил на спорный вопрос

«Хруст — это результат схлопывания пузырьков газа в синовиальной жидкости (смазке суставов). Это не трение костей и не “стирание хрящей”. Наблюдения за любителями хрустеть пальцами не выявили связи с артритом или разрушением суставов», — сказал Алексанян в разговоре с aif.ru.