Минтруд предложил сохранить работающим людям с инвалидностью право на ДМО

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минтруд РФ предложил сохранить людям с инвалидностью при трудоустройстве право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, сообщает пресс-служба министерства.
Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Минтруд России предложил сохранять для людей с инвалидностью, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, право на такое обеспечение при их трудоустройстве», — говорится в сообщении.
В сообщении уточнияется, что в настоящее время граждане, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, с момента выхода на пенсию также получают ДМО. Его размер составляет от 22,1 тысячи до 36,6 тысячи рублей в месяц в зависимости от категории получателей. При этом в период выполнения оплачиваемой работы ДМО не выплачивается.
«Проектом предлагается сохранять гражданам, признанным инвалидами, дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги в период их работы. Планируется, что данные нормы вступят в силу с 1 января 2026 года», — пояснили в ведомстве.