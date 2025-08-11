На заводе в США прогремел взрыв, есть пострадавшие

Ранее KP.RU сообщил, что несколько человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего 29 июля 2025 года на сталелитейном заводе компании U.S. Steel в Клэртоне. Сообщается, что сила взрыва была настолько сильной, что стены здания разорвало на части.