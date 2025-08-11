На заводе в США прогремел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии сталелитейной компании U.S. Steel, расположенном в американском штате Пенсильвания, произошёл взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Об этом указано в статье издания CBS News.
«Несколько человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в понедельник на сталелитейном заводе компании U.S. Steel в Клэртоне», — говорится в материале иностранного журнала.
А вот подробности инцидента не указываются. Сейчас оперативные службы работают на месте случившегося. Специалисты проверяют качество воздуха, об эвакуации жителей пока речи не идет.
