Она сказала «да»! Криштиану Роналду впервые женится в 40 лет

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, наконец-то принял решение официально оформить отношения со своей возлюбленной. Сама Джорджина Родригес подтвердила в соцсетях, что согласилась на предложение руки и сердца от 40-летнего футболиста.

Источник: Life.ru

«Да, я согласна. В этой и во всех моих жизнях», — написала Джорджина под фотографией, на которой видно её руку с кольцом на пальце и руку Криштиану.

Пара встречается с 2016 года, вместе они воспитывают пятерых детей: 15-летнего Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, а также дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Хотя трое старших детей родились от суррогатных матерей, а младшие — общие для Криштиану и Джорджины, девушка относится ко всем детям одинаково, без исключений и с безграничной любовью. Ранее стало известно, что пара заключила добрачный контракт.