Юрист подсказала, как заставить безработного родителя платить алименты

По словам юриста, размер алиментных выплат, как правило, определяется в виде доли от дохода родителя: на одного ребенка устанавливается четверть заработка, на двоих — треть, а при наличии трех и более детей — половина дохода. Эксперт подчеркнула, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой серьезные правовые последствия, среди которых арест имущества, ограничение права на выезд за пределы страны, а при регулярном нарушении — привлечение к уголовной ответственности.