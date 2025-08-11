Юрист подсказала, как заставить безработного родителя платить алименты

В таком случае суд может определить алименты на минимальном уровне, рассказала юрист.
Даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он обязан платить алименты. Законно добиться этого можно через суд. В этом случае необходимо подать заявление, в котором нужно указать доходы и расходы обеих сторон. Об этом рассказала юрист Гюзель Пушкарева.
«Но, если родитель не работает, разумеется, никаких справок о доходах он предоставить не может. В таких случаях суд может определить алименты на минимальном уровне, предусмотренном законодательством (как правило, это прожиточный минимум на ребенка в регионе), либо назначить алименты, учитывая возможность трудоустройства и возможный доход в будущем», — сказала Пушкарева в разговоре с aif.ru.
По словам юриста, размер алиментных выплат, как правило, определяется в виде доли от дохода родителя: на одного ребенка устанавливается четверть заработка, на двоих — треть, а при наличии трех и более детей — половина дохода. Эксперт подчеркнула, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой серьезные правовые последствия, среди которых арест имущества, ограничение права на выезд за пределы страны, а при регулярном нарушении — привлечение к уголовной ответственности.
