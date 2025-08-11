Депортировать нельзя помиловать: новые экзамены для мигрантов озадачили не только их

С 1 сентября российские госпошлины для мигрантов повышаются: бывшая бесплатной постановка на миграционный учет станет стоить 500 ₽, регистрация по месту жительства — 1000 ₽ (было 420 ₽), разрешение на работу — 4200 ₽ В Общественной палате подчеркивают, что новые меры направлены на сокращение нелегальной миграции и пополнение бюджета. Эти новшества поделили свою целевую аудиторию на две неравные части: одни пакуют чемоданы, другие готовятся к экзаменам по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Демоверсии обновленного тестирования для иностранцев, претендующих на российское гражданство, появились на сайте ФИПИ лишь в субботу, 9 августа, до этого, что будет в КИМах (контрольно-измерительные материалы), гадали даже сами трудмигрантские репетиторы. С этой же субботы экзамены для иностранцев проводятся по-новому, согласно постановлению правительства от 31 июля. Знания по всем предметам будут проверяться и письменно, и устно, продолжительность проведения каждого из экзаменов — до 90 минут.