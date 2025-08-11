Депортировать нельзя помиловать: новые экзамены для мигрантов озадачили не только их

На фоне повышения с осени российских госпошлин трудовые мигранты встали перед выбором: уезжать домой или пытаться получить российский паспорт, раз гастарбайтерство теперь убыточно. Тех, кто рискнул попробовать пробиться в граждане РФ, больше всего пугают экзамены, ведь их с 9 августа тоже обновили. Некоторым даже пришлось нанять репетиторов. Мы поинтересовались, что именно так пугает экзаменуемых.
С 1 сентября российские госпошлины для мигрантов повышаются: бывшая бесплатной постановка на миграционный учет станет стоить 500 ₽, регистрация по месту жительства — 1000 ₽ (было 420 ₽), разрешение на работу — 4200 ₽ В Общественной палате подчеркивают, что новые меры направлены на сокращение нелегальной миграции и пополнение бюджета. Эти новшества поделили свою целевую аудиторию на две неравные части: одни пакуют чемоданы, другие готовятся к экзаменам по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Демоверсии обновленного тестирования для иностранцев, претендующих на российское гражданство, появились на сайте ФИПИ лишь в субботу, 9 августа, до этого, что будет в КИМах (контрольно-измерительные материалы), гадали даже сами трудмигрантские репетиторы. С этой же субботы экзамены для иностранцев проводятся по-новому, согласно постановлению правительства от 31 июля. Знания по всем предметам будут проверяться и письменно, и устно, продолжительность проведения каждого из экзаменов — до 90 минут.
— Я соглашалась на группу, но не думала, что это будет целый этаж дома, где каждый со своим ковриком приходит в одну отведенную для занятий комнату, — вздыхает Светлана Александровна, университетский словесник, нанятый мигрантской общиной для подготовки их к сдаче русского. — Мне объяснили, что платят они вскладчину, иначе я им не по карману. Увидев такое, я сначала хотела отказаться, но потом мне жалко их стало. В отличие от моих привычных учеников, которых я готовлю к ЕГЭ, эти сидят тихо, слушают внимательно и честно стараются усвоить. Но трудно им, конечно.
На вопрос почему, если они и так уже живут и работают в стране изучаемого языка, русист отвечает, что многие все понимают и могут выразить свою мысль, но большинство хронически путают женский и мужской роды, склонения и спряжения — это особенности их родных азиатских языков. В большинстве их родных языков нет падежей, им что «меню», что «тебю» — все одно. Хотя словарный запас у большинства, по мнению их репетиторов, довольно большой.
— Говоря на русском, азиаты делают кальку с родного языка, подставляя свои слова, — уточняет педагог-словесник. — Оставляя свое произношение и грамматические конструкции. Это нормально для практического языкового навыка, ведь безупречное знание иностранного языка, включая произношение и грамматику, — это годы академической работы.
При этом, если верить мигрантским репетиторам, большинство заданий в обновленном экзамене по русскому построены как раз на этих самых слабых местах наших иностранных наемных тружеников. Экзамен по русскому языку состоит из 35 заданий: 5 на говорение, 6 на аудирование (восприятие речи на слух), 6 на чтение, 2 на правописание и 16 (!) заданий по грамматике и лексике. Разработчики подчеркивают, что тесты проверяют умение иностранца общаться в разных ситуациях — к примеру, заполнить анкету для отдела кадров или полиции, расспросить врача в поликлинике, правильно понять срочное объявление.
Репетиторы приносят на основные рабочие места свои любимые тесты, известные из демоверсий, а там хватаются за голову. К примеру, вопрос: как вас зовут? Варианты ответов: меня, я, мне, тебе. И тут же анкета, куда надо вставить пропущенное слово: меня зовут Батыр, я приехал из Узбекистана, я…
— Если ученик на вопрос отвечает: «Я Батыр», что тоже верно, то в анкете пишет «меня зовут Батыр, я Батыр». А если в вопросе выбирает «меня зовут», то в анкете у него «меня зовут Батыр, я Узбекистан». Ведь в данном случае мы имеем дело не только не с носителями, но даже не со студентами, а с рабочими людьми, чаще из сельской местности.
Озадачило носителей великого и могучего и аудирование. К примеру, объявление: «Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя!». Вопрос: где такое можно услышать? Варианты ответов: в автобусе, в самолете, в парке. Где можно сдать русский язык: в автомастерской, в центре тестирования, в магазине. Что надо иметь с собой: медицинскую справку, миграционную карту, банковскую карту. Экзаменуемые искренне не понимают, почему перечислить банковскую карту считается ошибкой, если экзамен платный.
В основах законодательства РФ трудмигрантов озадачивает вопрос: «Иностранный гражданин, не покинувший территории Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации — верно ли это суждение?» Большинство отвечают «нет», и их можно понять. В верной запятой в фразе «Депортировать нельзя, помиловать» они кровно заинтересованы, чтобы «был работа».