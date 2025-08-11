Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом в ДТП пострадал шестилетний ребенок

В Неклиновском районе произошло ДТП с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 августа, около 16:20 на 65-м километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летнийводитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди «Киа» под управлением 37-летнего водителя.

В результате удара «Киа» вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял 47-летний мужчина. В аварии пострадали водитель и пассажиры «Киа» — 41-летний мужчина и шестилетний ребенок.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли три человека, пострадал ребенок.

Смертельное ДТП произошло на трассе Шахты — станица Раздорская (подробнее).