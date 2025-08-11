Под Ростовом в ДТП пострадал шестилетний ребенок

В понедельник, 11 августа, около 16:20 на 65-м километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 57-летнийводитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди «Киа» под управлением 37-летнего водителя.
В результате удара «Киа» вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял 47-летний мужчина. В аварии пострадали водитель и пассажиры «Киа» — 41-летний мужчина и шестилетний ребенок.
