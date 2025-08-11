В НовГУ модернизировали технологию вакуумного напыления деталей микроэлектроники

«Чтобы объяснить проще, как решает проблему разработка, проведу аналогию. Представьте, что вам нужно украсить кекс сахарной пудрой в виде специального рисунка. Пудра при этом содержит некие инородные частички, примеси, которые ухудшают вкус изделия. Поэтому вы просеиваете ее через сито и посыпаете ею кекс. Однако вы замечаете, что на некоторых участках мало пудры, а на некоторых много, из-за чего качество рисунка страдает. И чтобы сделать его более равномерным, вы используете трафарет. Так и в нашем случае. “Кексом” выступает подложка или полупроводниковая пластина будущего изделия, например, резистора. В качестве “пудры с примесями” — резистивный материал, обладающий высоким электросопротивлением. В роли “сита” — магнетрон», — пояснил один из соавторов проекта Дмитрий Корцов, добавив, что обзор разработки удалось сделать при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках «Десятилетия науки и технологий».