КГК пресек противоправную деятельность частного предприятия, связанную с неуплатой налогов

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция раскрыла схему необоснованного посредничества при продажах белорусской одежды на российский рынок, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля (КГК).
«Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж», — отметили в КГК.
В результате причиненный государству ущерб составил более Br800 тыс. неуплаченных налогов. Чтобы избежать оплаты, компания использовала три подконтрольных фирмы в России, которые якобы были посредниками в продажах женской одежды.
На самом деле с помощью российских фирм продавцы добавляли наценку до 30%, а после продавали товар российским организациям и физическим лицам через площадки маркетплейсов. Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. -0-