Экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвинили в особо крупном мошенничестве

«Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО “Газпром трансгаз Махачкала”, совершил мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере. Затем он легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления», — говорится в сообщении суда на сайте РИА Новости.