Появились новые подробности вечеринки с избитой украинской порно-моделью в Дубае

Громкая история с избиением украинской модели Марии Ковальчук в Дубае получила продолжение. В марте этого года девушку нашли на дороге с множественными травмами и доставили в больницу, где она перенесла несколько операций.
Позже она не только рассказала, как провела последний вечер перед происшествием, но и назвала имена предполагаемых обидчиков. Но дело по инциденту закрыли, что произошло, Мария не помнит, а предполагаемые обидчики опровергли половину ее слов. Скандальную историю попыталась по фрагментам собрать воедино kp.ru.
19-летний Артем Папазов, с которым, по словам Марии, она познакомилась в караоке, заявил, что действительно познакомился с ней за две недели до трагических событий, но отверг ее предложение познакомиться поближе. А 9 марта столкнулся с ней в лобби отеля. Девушка заявила, что опоздала на рейс в Таиланд и попросила оставить чемодан в их номере и посидеть там.
19-летняя россиянка Александра Мерцалова, на чей номер был снят паспорт, также заявила, что все молодые люди были знакомы, кроме Марии.
Александра заявила, что у нее уже тогда сложилось странное впечатление: как Ковальчук останется с ними в номере, никого не зная.
Молодежь провела в отеле порядка суток-полутора.
Ребята также заявили, что никакого белого порошка, о котором говорила Мария, на вечеринке не было, а из алкоголя была только бутылка виски и пиво.
Александра также утверждает, что к вечеру Мария начала истерить и вести себя неадекватно. Она зашла в бассейн в халате, начала курить, стоя по пояс в воде, а потом начала перелазить на соседний балкон. Все происходило на 18 этаже.
Папазов заявил, что Мария вышла в халате и взяла с собой только телефон. Сама Мария утверждала, что выбежала из номера, а потом отправилась на ближайшую стройку.
Новые знакомые побежали за сбежавшей моделью. Это она назвал преследованием.
В какой-то момент она потеряла память. А следующее, что она помнит, как тормозит машину и просит помощи. Дальше были скорая, полиция и больница.
Александра отметила, что ребята просто хотели ей помочь, но они не нашли ее и вернулись в номер.
Версии обеих сторон хоть и пересекаются по месту и времени, однако расходятся в главном — событиях вечеринки, отмечает издание. Кроме переломов, в больнице у Марии также была и странная рана головы — поврежден скальп. В нескольких местах на голове волосы были частично обрезаны.
Ранее мать жестоко избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук заявила об угрозах в сообщениях. По словам Анны Ковальчук, местные стражи порядка вели себя очень агрессивно по отношению к ней.
