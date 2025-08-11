Появились новые подробности вечеринки с избитой украинской порно-моделью в Дубае

19-летний Артем Папазов, с которым, по словам Марии, она познакомилась в караоке, заявил, что действительно познакомился с ней за две недели до трагических событий, но отверг ее предложение познакомиться поближе. А 9 марта столкнулся с ней в лобби отеля. Девушка заявила, что опоздала на рейс в Таиланд и попросила оставить чемодан в их номере и посидеть там.