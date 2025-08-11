СМИ: Старший внук Ивана Краско не приедет на прощание с дедом

Внук российского актера проживает в Варшаве и служит артистом в одном из местных театров. Его отцом был скончавшийся в 2006 году актер Андрей Краско, а матерью — польская актриса Мириам, которая в 2023 году скончалась от сердечной недостаточности, передает портал.