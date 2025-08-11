СМИ: Старший внук Ивана Краско не приедет на прощание с дедом

Старший внук российского актера Ивана Краско — Ян Александрович-Краско — не будет присутствовать на похоронах артиста, поскольку физически не сможет приехать в Россию из-за нестабильной ситуации в мире. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал News.ru со ссылкой на источник, близкий к семье.
Внук российского актера проживает в Варшаве и служит артистом в одном из местных театров. Его отцом был скончавшийся в 2006 году актер Андрей Краско, а матерью — польская актриса Мириам, которая в 2023 году скончалась от сердечной недостаточности, передает портал.
О смерти Ивана Краско 9 августа сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По данным СМИ, причиной кончины артиста стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. Незадолго до смерти Краско перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни своей жизни он отказывался употреблять пищу.
По словам руководителя Центра правопорядка Москвы и области Александра Хаминского, имущество Ивана Красно получат его супруга, дети и, возможно, другие родственники. У артиста осталась трехкомнатная квартира «старого фонда» в центре Санкт-Петербурга, где он жил с третьей женой Натальей Вяль и несовершеннолетними сыновьями.