Украинский омбудсмен хочет убрать русский язык из числа подлежащих защите

Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская предложила исключить русский язык из перечня, нуждающихся в поддержке и особой защите со стороны государства. Соответствующее заявление размещено на странице пресс-службы омбудсмена в Facebook*.
«Русскому языку не нужна наша защита», — заявила Ивановская.
В обоснование своего предложения она указала на необходимость привести положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с обновлённым переводом документа. По её словам, из-за неточного перевода хартии Россия длительное время обвиняла Украину в нарушении международных обязательств. В связи с этим Ивановская направила письмо премьер-министру с соответствующей инициативой.
Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский приказывает убивать людей за общение на русском языке и посещение православных храмов.
