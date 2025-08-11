Ричмонд
Украинский омбудсмен хочет убрать русский язык из числа подлежащих защите

Ивановская считает, что русскому языку не нужна защита.

Источник: Аргументы и факты

Новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская предложила исключить русский язык из перечня, нуждающихся в поддержке и особой защите со стороны государства. Соответствующее заявление размещено на странице пресс-службы омбудсмена в Facebook*.

«Русскому языку не нужна наша защита», — заявила Ивановская.

В обоснование своего предложения она указала на необходимость привести положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с обновлённым переводом документа. По её словам, из-за неточного перевода хартии Россия длительное время обвиняла Украину в нарушении международных обязательств. В связи с этим Ивановская направила письмо премьер-министру с соответствующей инициативой.

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский приказывает убивать людей за общение на русском языке и посещение православных храмов.

* Принадлежит экстремистской корпорации Meta, запрещённой в России.