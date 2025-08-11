Украинский омбудсмен хочет убрать русский язык из числа подлежащих защите

В обоснование своего предложения она указала на необходимость привести положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с обновлённым переводом документа. По её словам, из-за неточного перевода хартии Россия длительное время обвиняла Украину в нарушении международных обязательств. В связи с этим Ивановская направила письмо премьер-министру с соответствующей инициативой.