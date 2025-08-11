Новый терминал аэропорта Казани планируют достроить в 2026 году

В Казани ведется строительство нового терминала в международном аэропорту, работы планируют завершить в 2026 году, сообщил глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.
«Строительство в республике началось. Планируем завершить в следующем году», — приводит его слова ТАСС.
По словам Ханифова, терминал будет обслуживать внутренние и международные авиалинии.
Отметим, новый терминал площадью почти 32 тысячи квадратных километров рассчитан на пассажиропоток свыше 5,7 млн человек в год. Это будет трехэтажное здание, оснащенное четырьмя телетрапами.
Строительство нового терминала стало вторым этапом модернизации аэропорта в Казани. В рамках первого в октябре 2024 года ввели в эксплуатацию новый перрон для самолетов.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что на полуострове Локомотив планируется создать к 2034 году самую большую в России речную яхтенную марину, рассчитанную на 700 маломерных и средних судов.