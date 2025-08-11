«Европа — это просто инструмент». Политолог назвал операторов и бенефициаров конфликта в Украине

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главными операторами и бенефициарами конфликта в Украине являются США и Великобритания, в то время как Европа выполняет роль инструмента. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил болгарский политолог Пламен Пасков.
Эксперт прокомментировал торговые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении других стран, в том числе европейских. По мнению Пламена Паскова, Америка и Евросоюз являются лишь формальными союзниками. На самом деле, Вашингтон преследует исключительно свои интересы.
«Формально США и Европа, вроде бы, являются союзниками. Только вот американцы оккупировали многие европейские страны, — сказал Пламен Пасков, обратив внимание, что в Европе находятся десятки американских военных баз. — Получается, что НАТО — это достаточно странный альянс военных союзников».
В подтверждение своих слов политолог обратил внимание на тот факт, что Европа многое потеряла за время конфликта в Украине. «Это конфликт управляемый. Главные операторы — это Америка и Великобритания. Европа — это просто инструмент, что-то вроде коробки передач. И получается, что Европа разоряется, терпит дефицит энергии, на базе которого происходит деиндустриализация, а также разоружается. Европу заставили отдать свое оружие Украине. Таким образом, на мой взгляд, европейский континент пытаются приструнить», — подчеркнул он. -0-