«Европа — это просто инструмент». Политолог назвал операторов и бенефициаров конфликта в Украине

В подтверждение своих слов политолог обратил внимание на тот факт, что Европа многое потеряла за время конфликта в Украине. «Это конфликт управляемый. Главные операторы — это Америка и Великобритания. Европа — это просто инструмент, что-то вроде коробки передач. И получается, что Европа разоряется, терпит дефицит энергии, на базе которого происходит деиндустриализация, а также разоружается. Европу заставили отдать свое оружие Украине. Таким образом, на мой взгляд, европейский континент пытаются приструнить», — подчеркнул он. -0-