Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работник МЧС в свободное от службы время спас пенсионера при пожаре в Бобруйске

Спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 2 Бобруйского горрайдела по ЧС старший сержант внутренней службы Владимир Кунгуров в свободное от несения службы время находился дома на улице 50 лет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в свободное от службы время работник МЧС спас пенсионера при пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 2 Бобруйского горрайдела по ЧС старший сержант внутренней службы Владимир Кунгуров в свободное от несения службы время находился дома на улице 50 лет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Около 17.10 он почувствовал запах дыма и отправился искать его источник. В подъезде задымления не было.

Владимир вышел на улицу и увидел, что из окна квартиры на первом этаже идет дым. Он вызвал подразделения МЧС и стал настойчиво стучать в дверь. На стук отреагировал 69-летний хозяин, он был дезориентирован и отказывался выходить на улицу. Работник МЧС вынес его из задымленного помещения, обследовал квартиру и убедился, что внутри больше никого нет.

Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пригорание пищи на плите. Хозяина квартиры обследовали медики, в госпитализации он не нуждался. -0-