Работник МЧС в свободное от службы время спас пенсионера при пожаре в Бобруйске

Владимир вышел на улицу и увидел, что из окна квартиры на первом этаже идет дым. Он вызвал подразделения МЧС и стал настойчиво стучать в дверь. На стук отреагировал 69-летний хозяин, он был дезориентирован и отказывался выходить на улицу. Работник МЧС вынес его из задымленного помещения, обследовал квартиру и убедился, что внутри больше никого нет.