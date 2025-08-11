Работник МЧС в свободное от службы время спас пенсионера при пожаре в Бобруйске

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в свободное от службы время работник МЧС спас пенсионера при пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 2 Бобруйского горрайдела по ЧС старший сержант внутренней службы Владимир Кунгуров в свободное от несения службы время находился дома на улице 50 лет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Около 17.10 он почувствовал запах дыма и отправился искать его источник. В подъезде задымления не было.
Владимир вышел на улицу и увидел, что из окна квартиры на первом этаже идет дым. Он вызвал подразделения МЧС и стал настойчиво стучать в дверь. На стук отреагировал 69-летний хозяин, он был дезориентирован и отказывался выходить на улицу. Работник МЧС вынес его из задымленного помещения, обследовал квартиру и убедился, что внутри больше никого нет.
Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пригорание пищи на плите. Хозяина квартиры обследовали медики, в госпитализации он не нуждался. -0-