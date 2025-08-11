В Ростовской области ИП заплатит за нарушение авторских прав Винокура

Арбитражный суд Ростовской области обязал индивидуального предпринимателя из Белой Калитвы выплатить 444 тысячи рублей за нарушение авторских прав. Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года предприниматель организовал концерт под названием «Винокур Шоу» в Пятигорске, где без разрешения исполнялись песни известных артистов.
ИП, занимающийся организацией развлечений более 20 лет, включил в программу кавер-версии композиций Анны Герман, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Владимира Высоцкого и других популярных исполнителей. Российское Авторское Общество, выявившее нарушение, изначально требовало компенсацию в размере 740 тысяч рублей.
Суд принял решение взыскать по 12 тысяч рублей за каждую из 37 незаконно исполненных песен.
