В Ростовской области ИП заплатит за нарушение авторских прав Винокура

Арбитражный суд Ростовской области обязал индивидуального предпринимателя из Белой Калитвы выплатить 444 тысячи рублей за нарушение авторских прав. Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года предприниматель организовал концерт под названием «Винокур Шоу» в Пятигорске, где без разрешения исполнялись песни известных артистов.