В Ростовской области ИП заплатит за нарушение авторских прав Винокура

Предпринимателя из Ростовской области оштрафовали на 444 тысячи рублей за незаконное использование песен Винокура и других артистов.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области обязал индивидуального предпринимателя из Белой Калитвы выплатить 444 тысячи рублей за нарушение авторских прав. Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года предприниматель организовал концерт под названием «Винокур Шоу» в Пятигорске, где без разрешения исполнялись песни известных артистов.

ИП, занимающийся организацией развлечений более 20 лет, включил в программу кавер-версии композиций Анны Герман, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Владимира Высоцкого и других популярных исполнителей. Российское Авторское Общество, выявившее нарушение, изначально требовало компенсацию в размере 740 тысяч рублей.

Суд принял решение взыскать по 12 тысяч рублей за каждую из 37 незаконно исполненных песен.

