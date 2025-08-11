Мастер камня, металла, дерева: выставка Николая Кондратьева проходит в Минске

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений скульптуры и графики Николая Ивановича Кондратьева, приуроченная к 100-летию со дня рождения мастера, проходит в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Николай Кондратьев — автор знаковых скульптурных композиций, таких как мемориальный комплекс «Брицаловичи» Могилевской области и мемориал «Погибших ждут вечно» Минской области, а также работ «Играющие дети» и «Материнство» в Минске. Наследие мастера включает произведения, созданные в различных материалах и техниках, отражающие глубокие переживания, память о войне и философское осмысление мира. Творческие и туристические поездки по стране и за рубеж легли в основу множества скульптурных и графических серий.
Мастер работал в камне, металле, дереве, глине, гипсе — все было подвластно его рукам. Пастель, акварель, карандаш, сангина, уголь, масло — любая техника увлекала Николая Кондратьева. Портрет, исторический жанр, сюжетно-тематическая картина — его интересовали разные жанры. Во всем он находил вдохновение, и ему всегда было о чем рассказать.
Экспозиция, охватывающая период творчества с 1949 по 1997 год, включает произведения из Национального художественного музея, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного музея истории белорусской литературы, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, фондов Белорусского союза художников и Музея Минского тракторного завода. Также представлены работы и материалы из семейного архива художника. Дополняют экспозиционное пространство предметы интерьера и декора из собрания Музея истории города Минска и семьи художника.
Экспозиция продолжит работу до 17 августа.