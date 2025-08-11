Мастер камня, металла, дерева: выставка Николая Кондратьева проходит в Минске

Николай Кондратьев — автор знаковых скульптурных композиций, таких как мемориальный комплекс «Брицаловичи» Могилевской области и мемориал «Погибших ждут вечно» Минской области, а также работ «Играющие дети» и «Материнство» в Минске. Наследие мастера включает произведения, созданные в различных материалах и техниках, отражающие глубокие переживания, память о войне и философское осмысление мира. Творческие и туристические поездки по стране и за рубеж легли в основу множества скульптурных и графических серий.