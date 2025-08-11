«Я добьюсь этого»: Трамп сделал заявление в отношении переговоров Украины и России

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уверен, что Европа устала от украинского конфликта, но не знает, как его завершить. Также лидер Белого дома выразил недовольство Зеленским перед саммитом на Аляске и заявил, что не станет приглашать украинского политика принять участия в переговорах Москвы и Вашингтона.