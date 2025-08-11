«Я добьюсь этого»: Трамп сделал заявление в отношении переговоров Украины и России

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в отношении будущих возможных переговоров Украины и России. Лидер Белого дома уверен, что ему удастся добиться того, чтобы главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин «окажутся в одном помещении».
«Скажу следующее: в конечном счете я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении», — резюмировал Трамп в разговоре с прессой.
При этом он не стал утверждать, что во время возможной встречи политиков Украины и России тоже будет присутствовать за столом переговоров.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уверен, что Европа устала от украинского конфликта, но не знает, как его завершить. Также лидер Белого дома выразил недовольство Зеленским перед саммитом на Аляске и заявил, что не станет приглашать украинского политика принять участия в переговорах Москвы и Вашингтона.