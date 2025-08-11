Ученый Литвинов оценил угрозу распространения вируса чикунгунья в России

В мире продолжают обсуждать вспышку вируса чикунгунья в Китае, которую переносят комары. О том, стоит ли жителям России опасаться этого вируса, рассказал старший научный сотрудник кафедры «химия и биотехнология» Пермского политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
По его словам, этот вирус прошел этапы эволюции в африканских странах среди древесных комаров и обезьян 300−500 лет назад. После этого он распространился среди людей через комаров вида Aedes, обитающих в Африке, Азии, Америке и южной Европе.
Ареал обитания этих насекомых расширился из-за глобального потепления. В кровь укушенных вирус поступает стремительно, его инкубационный период составляет от 1 до 12 дней, острая фаза длится до трех недель. Среди симптомов: резкая лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, нарушение работы ЖКТ, сердца и нервной системы.
Кроме того, вирус вызывает резкое обострение хронических заболеваний, в особенности сердечных, и поражение головного мозга. Несмотря на обилие последствий, летальные исходы редки и чаще связаны с сопутствующими болезнями.
Медицинские маски от вируса спасти не могут, поскольку он не передается воздушно-капельным путем. Единственная универсальная методика защиты — борьба с комарами. Ученые также оценивают перспективу остановки распространения вируса путем заражения комаров специальными бактериями, блокирующими его размножение.
Вакцину в 2023 году уже одобрили в США. Сейчас исследования ведутся в том числе и в России. Эксперт полагает, что пандемия возможна лишь при расширении ареала комаров-переносчиков и их адаптации к холодному климату. Однако в настоящий момент это очень маловероятно.
При этом ученый добавил, что в теории этот вирус может быть создан или модифицирован в лаборатории для использования в качестве биологического оружия, передает «Газета.Ru».
Общее число заражений вирусом превысило 10 тысяч. В связи с этим врач Ольга Уланкина рассказала, как распознать опасное заболевание.