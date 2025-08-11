В Госдуме назвали «Битву экстрасенсов» разложением морали

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов» служит элементом разложения морали. Парламентарий отметил, что его создатели подменяют духовные ценности «эзотерическими фокусами».
Он добавил, что события шоу заранее прописаны в сценарии, но выдаются за реальные события. Парламентарий выразил уверенность в том, что такие проекты формируют у зрителей искаженные алгоритмы восприятия реальности.
— У нас огромное количество элементов, которые борются с нашей культурой, с нашей историей, с нашим воспитанием в целом. Здесь надо действительно спокойно, трезво это оценивать. И постепенно ограничивая все эти инструменты, выстраивать систему воспитания нормального общества, — подчеркнул Свинцов, его цитирует Telegram-канал News.ru.
Юрист Илья Русяев выразил мнение, что после признания «Международного движения сатанизма»* экстремистским объединением в России «вряд ли» будут запрещать «Битву экстрасенсов». Он отметил, что решение суда было точечным, поэтому оно не касается других форм оккультной или мистической практики.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.