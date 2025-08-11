Ричмонд
Парламент Колумбии в августе может принять закон о запрете наемничества

В начале августа президент Колумбии Петро обратился к Конгрессу с просьбой о приоритетном рассмотрении законопроекта, направленного на запрет наемничества.

Источник: Аргументы и факты

Депутат колумбийской Палаты представителей Алирио Урибе Муньос заявил, что Конгресс может уже в августе принять закон, который прекратит практику отправки граждан страны в качестве наемников для участия в военных конфликтах за границей.

В начале августа президент Колумбии Густаво Петро обратился к Конгрессу с просьбой о приоритетном рассмотрении законопроекта, направленного на запрет наемничества.

«Сроков нет, но я надеюсь, что законопроект будет принят в ближайшее время и одобрен в августе», — отметил Урибе.

Законопроект о запрете наемничества уже получил одобрение комитета Палаты депутатов и Сената. По мнению Муньоса, его принятие на пленарном заседании Палаты не должно вызвать особых трудностей, так как правящее большинство стремится утвердить его как можно скорее.

Новый закон установит запрет на участие колумбийцев в военных действиях в составе частных военных компаний или вооруженных формирований за границей. Кроме того, документ предусматривает наказание за вербовку и содействие в отправке граждан в зоны военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что наемника из Колумбии Кратоса ликвидировали через месяц после приезда на Украину.