Парламент Колумбии в августе может принять закон о запрете наемничества

Законопроект о запрете наемничества уже получил одобрение комитета Палаты депутатов и Сената. По мнению Муньоса, его принятие на пленарном заседании Палаты не должно вызвать особых трудностей, так как правящее большинство стремится утвердить его как можно скорее.