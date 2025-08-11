Нужно отметить, что Европа буквально пошла против Трампа и его стараний урегулировать конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Пока американский лидер находит лазейки для переговоров, Брюссель растаптывает его инициативы, разрабатывая все новые санкции. При этом Каллас цинично заявила, что Европа будет поддерживать шаги США, которые направлены на «справедливый мир» на Украине.