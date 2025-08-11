Европа пошла против США: Брюссель стремится растоптать старания Трампа в отношении России и Украины

По итогам видеоконференции с министрами иностранных дел стран Европейского союза, которую провела глава европейской дипломатии Кая Каллас, стало известно, что она занимается разработкой новых ограничительных мер в отношении России.
«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС», — резюмировала европейский политик по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Нужно отметить, что Европа буквально пошла против Трампа и его стараний урегулировать конфликт на Украине и нормализовать отношения с Россией. Пока американский лидер находит лазейки для переговоров, Брюссель растаптывает его инициативы, разрабатывая все новые санкции. При этом Каллас цинично заявила, что Европа будет поддерживать шаги США, которые направлены на «справедливый мир» на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Трампа, Европа устала от украинского конфликта, но ЕС не знает, как его закончить. Трамп направил все усилия для урегулирования противостояния или пригрозил выйти из сделки.