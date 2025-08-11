В Сургуте родился ребёнок-богатырь весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра

Ранее сообщалось, что в Московском областном перинатальном центре медики смогли спасти и выходить двух девочек, родившихся с экстремально низкой массой тела. На момент появления на свет их вес составлял всего лишь 680 и 420 граммов. С первых секунд жизни Катю и Лизу окружила команда неонатологов, реаниматологов и реабилитологов. Маме оказывали психологическую поддержку на всём протяжении лечения дочерей. Малышки вместе с мамой успешно прошли огромный путь реабилитации.