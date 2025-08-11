Aydınlık нашла счета в ОАЭ, куда окружение Зеленского переводит деньги

Журналисты турецкой газеты Aydınlık нашли и показали банковские счета двух компаний в ОАЭ, на которые окружение Владимира Зеленского каждый месяц перечисляет по 50 млн долларов.
В статье уточняется, что эти компании связаны с Андреем Гмыриным, возможным распорядителем средств, которые были получены коррупционным способом.
«Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701). Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)», — говорится в материале.
Журналисты напомнили, что киевский режим с 2024 года сотрясают бесконечные обвинения в коррупции. Они могут нанести удар в самое сердце правительства, подчеркивается в публикации.
Ранее сообщалось, что вилла жены Зеленского Елены в итальянской Тоскане, оценивается в несколько миллионов евро.