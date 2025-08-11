Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Aydınlık нашла счета в ОАЭ, куда окружение Зеленского переводит деньги

Киевский режим с прошлого года сотрясают бесконечные обвинения в коррупции, сообщает турецкая газета Aydınlık.

Источник: Аргументы и факты

Журналисты турецкой газеты Aydınlık нашли и показали банковские счета двух компаний в ОАЭ, на которые окружение Владимира Зеленского каждый месяц перечисляет по 50 млн долларов.

В статье уточняется, что эти компании связаны с Андреем Гмыриным, возможным распорядителем средств, которые были получены коррупционным способом.

«Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701). Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что киевский режим с 2024 года сотрясают бесконечные обвинения в коррупции. Они могут нанести удар в самое сердце правительства, подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что вилла жены Зеленского Елены в итальянской Тоскане, оценивается в несколько миллионов евро.