Мальчик-богатырь весом 5,6 килограмма родился в Сургуте

Жительница Сургута естественным путем смогла родить мальчика весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра. Об этой истории рассказала президент медцентра и депутат ХМАО Лариса Белоцерковцева.
Роды прошли в стенах Сургутского клинического центра охраны материнства и детства. В обычных случаях, когда рождается такой крупный малыш, врачи применяют кесарево сечение. Однако в этот раз роженица смогла родить самостоятельно.
О размерах мальчика врачи узнали еще на скрининге, поэтому акушерам удалось заранее подготовить план действий, который максимально бы сократил риски для матери и младенца. В родзале работали два врача и две акушерки, а состояние роженицы и ребенка постоянно контролировали.
Роды прошли штатно и без осложнений, мальчик появился на свет здоровым, а его мать избежала травм и разрывов. Причем для самой россиянки это уже третий ребенок.
— Поздравляю семью с этим замечательным событием. Желаю многодетной маме и ее детям крепкого здоровья, — написала Белоцерковцева в своем Telegram-канале.
Ребенок-богатырь весом 5,75 килограмма также родился и в столичном роддоме № 8 у Надежды и Сергея Яковлевых. В их семье это был уже третий мальчик. Его параметры поразили не только родителей, но даже врачей.