Радиостанция УВБ-76 передала 6 сообщений перед встречей Путина и Трампа

Так, в 11.07 по мск в эфире прозвучало слово «счесолуб», примерно спустя час — «дружность», а затем «кернер», «рюшный» и «джиночили». После шестичасового перерыва радиостанция продолжила вещание, передав в 20.00 по мск слово «люкоспас».