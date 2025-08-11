Ричмонд
Радиостанция УВБ-76 передала 6 сообщений перед встречей Путина и Трампа

В 20.00 по мск в эфире прозвучало слово «люкоспас».

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир за день, 11 августа, шесть сообщений, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так, в 11.07 по мск в эфире прозвучало слово «счесолуб», примерно спустя час — «дружность», а затем «кернер», «рюшный» и «джиночили». После шестичасового перерыва радиостанция продолжила вещание, передав в 20.00 по мск слово «люкоспас».

Отметим, обычно на этой волне транслируется не более одного-двух сообщений, после чего эфир прерывается на несколько суток.

Напомним, лидеры РФ и США планируют встретиться 15 августа на Аляске. Трамп сказал, что предстоящая встреча с Путиным будет, вероятнее всего, предварительной.