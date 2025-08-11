Ричмонд
Кая Каллас: ЕС работает над новыми санкциями против России

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас сообщила, что объединение разрабатывает новые санкции против России. Соответствующие заявления она сделала в понедельник, 11 августа, по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел.

— Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС, — написала она в своих социальных сетях.

Вместе с тем Каллас сообщила, что страны — участницы ЕС поддерживают шаги Соединенных Штатов, «которые приведут к справедливому миру».

9 августа американский лидер Дональд Трамп объявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения. В тот же день глава Белого дома сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

Также он добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным на Аляске будет убеждать его завершить конфликт на Украине. Трамп отметил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной», и допустил, что по итогам российско-американского саммита он может выйти из дипломатии по Украине.

