На выплаты детям российских пленных направят более 9 млрд рублей

Выплаты осуществляются в соответствии с указом президента Владимира Путина от декабря 2024 года. Они предусмотрены для детей военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, контртеррористических операциях или выполнявших задачи в Сирии. Размер выплаты соответствует детскому прожиточному минимуму в регионе проживания получателя.