На выплаты детям российских пленных направят более 9 млрд рублей

Дети военнослужащих получают ежемесячные социальные выплаты от государства.
Правительство Российской Федерации выделит дополнительно 5,7 миллиарда рублей на поддержку детей военнослужащих, оказавшихся в плену или пропавших без вести. Общий объем финансирования соответствующих выплат в 2025 году увеличится с первоначальных 3,68 миллиарда до 9,38 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
«В распоряжении правительства Российской Федерации от 29 января 2025 года № 145-p (…) цифры “3680000” [тысяч рублей] заменить цифрами “9380000”, — передает РИА Новости со ссылкой на документ.
Выплаты осуществляются в соответствии с указом президента Владимира Путина от декабря 2024 года. Они предусмотрены для детей военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, контртеррористических операциях или выполнявших задачи в Сирии. Размер выплаты соответствует детскому прожиточному минимуму в регионе проживания получателя.
Ранее в январе 2025 года правительство уже выделило 3,68 миллиарда рублей на эти цели. Новое распоряжение увеличивает эту сумму более чем в 2,5 раза.