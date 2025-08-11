США в день встречи Трампа и Путина на Аляске перекроют небо над Анкориджем

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили информацию о встрече президентов России и США, которая должна состояться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, специальный посланник США Стивен Уиткофф во время своего визита в РФ затронул тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона предпочла не комментировать данное предложение, сосредоточив внимание на подготовке двустороннего саммита.