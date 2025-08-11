Ричмонд
США в день встречи Трампа и Путина на Аляске перекроют небо над Анкориджем

Белый дом и Кремль подтвердили информацию о встрече президентов России и США, которая должна состояться на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

В связи с намеченной на 15 августа встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, авиационные власти США собираются ввести ограничения на полеты над городом Анкоридж. Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.

В соответствии с «Уведомлением о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска», американская сторона планирует закрыть воздушное пространство над крупнейшим городом штата в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысяч метров.

Данные ограничения будут действовать в течение одного дня — в пятницу.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили информацию о встрече президентов России и США, которая должна состояться на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, специальный посланник США Стивен Уиткофф во время своего визита в РФ затронул тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона предпочла не комментировать данное предложение, сосредоточив внимание на подготовке двустороннего саммита.

Ранее стало известно, что на Аляске в преддверии переговоров глав России и США сошел оползень, вызвавший цунами.

