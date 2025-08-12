В волгоградском ЦПКиО протестировали «Башню свободного падения»

Как сообщает дирекция парка, в преддверии открытия экстремального аттракциона «Башня свободного падения» высотой 65,5 м прошло его тестирование.
Каждый из сотрудников, прошедших инструктаж по технике безопасности, убедился в надежности фиксации посадочных мест, которая включает в себя дуги безопасности, ремни и дополнительные защелки. Во время работы аттракциона все фиксирующие элементы находятся под постоянным контролем автоматизированной системы.
Первыми, кто прокатился на аттракционе, стали представители китайской компании, которые участвовали в строительстве.
Решившиеся прокатиться на «Башне свободного падения» волгоградцы поднимутся на высоту свыше 50 м, прокрутятся вокруг своей оси и резко опустятся вниз.