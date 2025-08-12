В волгоградском ЦПКиО протестировали «Башню свободного падения»

Каждый из сотрудников, прошедших инструктаж по технике безопасности, убедился в надежности фиксации посадочных мест, которая включает в себя дуги безопасности, ремни и дополнительные защелки. Во время работы аттракциона все фиксирующие элементы находятся под постоянным контролем автоматизированной системы.