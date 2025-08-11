Эксперты FT раскрыли худший для Украины сценарий встречи Путина и Трампа

11 августа Дональд Трамп объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать российского лидера завершить конфликт на Украине. Трамп также допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Также глава Белого дома сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем российских войск.