Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты FT раскрыли худший для Украины сценарий встречи Путина и Трампа

Наихудшим сценарием для Украины и стран Европы станет вариант, в рамках которого лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске договорятся об обмене территориями, которые Украина «навсегда передаст России». Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили эксперты издания Financial Times.

Наихудшим сценарием для Украины и стран Европы станет вариант, в рамках которого лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске договорятся об обмене территориями, которые Украина «навсегда передаст России». Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили эксперты издания Financial Times.

— Соглашение, которого добивается (Владимир — прим. «ВМ») Путин, сделает Украину «незащищенной и нерентабельной», а также «подведет ее к краху». Если же Украина это соглашение отвергнет, русские надеются, что США в ответ свернут поддержку Киева, — говорится в материале.

Более выгодным сценарием для Киева и европейских столиц станет соглашение о прекращении огня с угрозой введения вторичных санкций в отношении России в случае возобновления боевых действий. Согласно этому сценарию, после договоренности стороны начнут обсуждать территориальные вопросы, передает газета.

11 августа Дональд Трамп объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать российского лидера завершить конфликт на Украине. Трамп также допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Также глава Белого дома сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем российских войск.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше