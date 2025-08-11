Футболист Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес

Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, сообщила о своей помолвке с 40-летним футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии. В своём Instagram* она опубликовала фото руки с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.
В подписи к фото Родригес написала: «Да, люблю. В этой и во всех остальных жизнях».
Также она отметила самого Роналду.
Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, рождённых суррогатной матерью, а также двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.
В июле 2024 года во время экскурсии по домашнему спортзалу Роналду впервые назвал Джорджину своей женой.
Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Криштиану Роналду и Джорджину Родригес в тайной свадьбе.
* Сеть принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.