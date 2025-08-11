Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес

Девушка показала в социальной сети кольцо с большим бриллиантом.

Источник: Аргументы и факты

Девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, сообщила о своей помолвке с 40-летним футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии. В своём Instagram* она опубликовала фото руки с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

В подписи к фото Родригес написала: «Да, люблю. В этой и во всех остальных жизнях».

Также она отметила самого Роналду.

Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, рождённых суррогатной матерью, а также двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

В июле 2024 года во время экскурсии по домашнему спортзалу Роналду впервые назвал Джорджину своей женой.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Криштиану Роналду и Джорджину Родригес в тайной свадьбе.

* Сеть принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.