Жительница Сургута родила мальчика-богатыря весом 5,6 килограмма

О том, что малыш будет крупным, врачи узнали еще во время скрининга и подготовились к непростым родам. В родзале работала бригада из двух врачей и двух акушерок, а состояние роженицы и ребенка постоянно контролировали. Отмечается, что обычно при таких размерах ребенка проводят кесарево сечение, однако врачам уедалось принять роды естественным путем и без осложнений.