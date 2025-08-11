Жительница Сургута родила мальчика-богатыря весом 5,6 килограмма

В Сургутском центре охраны материнства и детства у женщины естественным путем родился ребенок весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра, сообщила президент Центра и депутат ХМАО Лариса Белоцерковцева.
«Благодаря слаженной работе специалистов и роженицы, на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 см, он стал третьим в семье», — написала она в своем Telegram-канале.
О том, что малыш будет крупным, врачи узнали еще во время скрининга и подготовились к непростым родам. В родзале работала бригада из двух врачей и двух акушерок, а состояние роженицы и ребенка постоянно контролировали. Отмечается, что обычно при таких размерах ребенка проводят кесарево сечение, однако врачам уедалось принять роды естественным путем и без осложнений.
Сообщается, что женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
