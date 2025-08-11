Камеру журналистов Al Ekhbariya украли на съемках сюжета о воровстве в Лондоне

Порой у журналистов воруют не только люди, но и животные. Необычный инцидент произошел во время консультации РФ и Украины в Стамбуле 2 июня. Ворона подкралась к съемочной группе журналистов, приехавших освещать переговоры, и украла их еду. Журналисты пытались помешать птице, однако вороне все же удалось схватить пачку орехов и быстро ее утащить.