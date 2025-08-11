Камеру журналистов Al Ekhbariya украли на съемках сюжета о воровстве в Лондоне

Камеру, которая принадлежала съемочной группе телеканала Al Ekhbariya из Саудовской Аравии, украли в тот момент, когда журналисты снимали сюжет о росте уровня воровства в Лондоне. Об этом сообщили на странице канала в социальной сети Х.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в воскресенье, 10 августа, на оживленной торговой улице британской столицы — Оксфорд-стрит. В Сеть выложили кадры, на которых прохожий забирает оборудование телеканала и убегает с ним.
По словам репортера Al Ekhbariya Мохамеда Альрави, Оксфорд-стрит при этом является улицей с самым большим количеством камер видеонаблюдения во всем Лондоне. Сам репортер не стал уточнять, обратилась ли съемочная группа в правоохранительные органы по факту кражи.
Порой у журналистов воруют не только люди, но и животные. Необычный инцидент произошел во время консультации РФ и Украины в Стамбуле 2 июня. Ворона подкралась к съемочной группе журналистов, приехавших освещать переговоры, и украла их еду. Журналисты пытались помешать птице, однако вороне все же удалось схватить пачку орехов и быстро ее утащить.