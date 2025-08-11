Врачи зафиксировали рост случаев заражения грибком, который поражает мозг человека

Согласно информации СМИ, одной из жертв грибка оказался 34-летний житель Объединённых Арабских Эмиратов Рас-эль-Хайма. Мужчина попал в автоаварию и получил серьёзную черепно-мозговую травму. Врачи провели операцию, однако пациент никак не шёл на поправку. По результатам тестов выяснилось, что мозг мужчины был поражён грибком Candida auris. По мнению специалистов, грибок мог попасть в мозг через ранения после ДТП. Медики смогли спасти пациента благодаря уколам, капельницам и 11-дневному курсу фунгицидных препаратов.