Кабмин направит на выплаты детям пленных солдат ВС РФ более 9 млрд рублей

Правительство России направит 9,38 млрд рублей на выплаты детям российских военных, которые попали в плен или пропали без вести — в том числе, в период участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение кабмин опубликовал 11 августа.
В январе российское правительство выделило 3,68 млрд рублей на осуществление в 2025 году ежемесячных соцвыплат, установленных указом президента «О ежемесячной соцвыплате детям отдельных категорий военнослужащих».
Сегодня было опубликовано распоряжение, которым эта сумма увеличивается до 9,38 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ предложили увеличить маткапитал за первого ребенка до 1 млн рублей. Маткапитал при рождении второго и третьего ребенка предлагается поднять до 1,3 миллиона рублей.