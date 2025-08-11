Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы вас найдем»: Дуров пригрозил Telegram-каналам блокировкой за шантаж и клевету

Пользователи мессенджера Telegram прислали «сотни сообщений» о мошенничестве и шантаже. На основании этих материалов администрация платформы заблокировала множество каналов, которые публиковали персональные данные о человеке без его согласия и занимались вымогательством. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Пользователи мессенджера Telegram прислали «сотни сообщений» о мошенничестве и шантаже. На основании этих материалов администрация платформы заблокировала множество каналов, которые публиковали персональные данные о человеке без его согласия и занимались вымогательством. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, если канал заблокировали по указанным причинам, это значит, что у Telegram есть неопровержимые доказательства того, что администраторы распространяли публикации с клеветой, а затем удаляли их в обмен на деньги от своих жертв. Дуров отметил, что отдельные злоумышленники продавали «блоки защиты»: сборы, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок.

— Telegram — не место для доксинга или шантажа. А тем, кто ведет такие каналы: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдем, — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

В МВД России предупредили, что мошенники часто используют в Telegram цифровые подарки, которые могут содержать ссылки на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Россиянам рекомендовали регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше