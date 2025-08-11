«Мы вас найдем»: Дуров пригрозил Telegram-каналам блокировкой за шантаж и клевету

Пользователи мессенджера Telegram прислали «сотни сообщений» о мошенничестве и шантаже. На основании этих материалов администрация платформы заблокировала множество каналов, которые публиковали персональные данные о человеке без его согласия и занимались вымогательством. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, если канал заблокировали по указанным причинам, это значит, что у Telegram есть неопровержимые доказательства того, что администраторы распространяли публикации с клеветой, а затем удаляли их в обмен на деньги от своих жертв. Дуров отметил, что отдельные злоумышленники продавали «блоки защиты»: сборы, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок.
— Telegram — не место для доксинга или шантажа. А тем, кто ведет такие каналы: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдем, — написал предприниматель в своем Telegram-канале.
В МВД России предупредили, что мошенники часто используют в Telegram цифровые подарки, которые могут содержать ссылки на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Россиянам рекомендовали регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.