«Мы вас найдем»: Дуров пригрозил Telegram-каналам блокировкой за шантаж и клевету

По его словам, если канал заблокировали по указанным причинам, это значит, что у Telegram есть неопровержимые доказательства того, что администраторы распространяли публикации с клеветой, а затем удаляли их в обмен на деньги от своих жертв. Дуров отметил, что отдельные злоумышленники продавали «блоки защиты»: сборы, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок.