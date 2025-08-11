Ричмонд
Telegram начал блокировать каналы: Дуров раскрыл подробности

Дуров: Telegram начал блокировать каналы за мошенничество и вымогательство.

Источник: Комсомольская правда

В мессенджере Telegram стали блокироваться каналы, занимающиеся мошенничеством и вымогательством. Об этом сообщил основатель платформы и предприниматель Павел Дуров.

Он напомнил, что в ответ на его публикацию пользователи прислали сотни сообщений о мошенничестве и шантаже в Telegrame.

«На основе этих сообщений на этой неделе мы заблокировали множество каналов за доксинг и вымогательство», — написал он.

Дуров подчеркнул, что блокировка по этой причине свидетельствует, что имеются неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв.

По его словам, некоторые были пойманы на продаже так называемых «блоков защиты» — сборов, которые жертва должна платить, что избежать нападок в дальнейшем.

Как писал сайт KP.RU, 11 августа глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить по поводу работы иностранных мессенджеров на территории России. Депутат напомнила, что в СМИ активно обсуждается возможная блокировка голосовых и видеозвонков через иностранные мессенджеры. Кроме того, пользователи жаловались на массовые сбои при совершении звонков, ухудшении качества связи.

