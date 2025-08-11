Трамп выразил недовольство заявлением Зеленского о территориях

11 августа Дональд Трамп объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать его закончить конфликт на Украине. Также глава Белого дома допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Трамп сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем России.