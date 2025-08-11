Трамп выразил недовольство заявлением Зеленского о территориях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что поддерживает хорошие отношения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями.
— Меня немного обеспокоило то, что заявил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в конфликт, однако ему необходимо одобрение для обмена территориями, — высказался он в понедельник, 11 августа, на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.
Наихудшим сценарием для Украины и европейских стран станет вариант, в рамках которого лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске договорятся об обмене территориями, что Украина «навсегда передаст России». Об этом сообщили эксперты издания Financial Times.
Более выгодным сценарием для Киева и Европы станет соглашение о прекращении огня с угрозой введения вторичных санкций в отношении РФ в случае возобновления боевых действий.
11 августа Дональд Трамп объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать его закончить конфликт на Украине. Также глава Белого дома допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Трамп сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем России.