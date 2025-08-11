Дуров: Telegram начнет блокировать каналы за шантаж и вымогательство

Основатель сервиса уточнил, что блокировка по данному основанию будет означать наличие весомых доказательств того, что администраторы размещали порочащие репутацию публикации, после чего удаляли их в обмен на денежное вознаграждение от пострадавших. В мессенджере также фиксировались предложения с так называемыми «блоками защиты» — платными услугами, которые жертвам предлагалось приобрести для предотвращения дальнейших нападок.