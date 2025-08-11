Загрузили не всё: Turkish Airlines опять задерживает багаж на рейсах в Москву

«К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно», — сказано в релизе.