Загрузили не всё: Turkish Airlines опять задерживает багаж на рейсах в Москву

У пассажиров, прилетевших в аэропорт Внуково из Антальи, снова возникли проблемы с багажом. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
Сообщается, что багаж в очередной раз задерживает авиакомпания Turkish Airlines. Всего прилетевшим в Москву пассажирам придётся ожидать более 200 единиц багажа.
«К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления: TK 3050: 36 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3002: 40 единиц, прибудут рейсом TK-211 из Антальи 12.08.2025 в 00.30. TK 3038: 94 единицы. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно. TK 3168: 45 единиц. Информация о времени прибытия будет опубликована дополнительно», — сказано в релизе.
По вине турецкого авиаперевозчика уже не первый раз возникают проблемы с доставкой багажа в порт прибытия. Накануне Turkish Airlines не загрузил более 700 мест багажа на рейсах во Внуково.
4 августа багаж пассажиров сразу нескольких рейсов «Анталья — Москва» также задерживался авиакомпанией Turkish Airlines.
Кроме того, аэропорт Внуково сообщил о масштабном недогрузе багажа авиакомпанией Turkish Airlines 8 августа 2025 года. На четырех рейсах из Антальи не было загружено 274 единицы багажа.
