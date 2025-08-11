Ричмонд
Индия рассматривает возможную закупку истребителей Су-57 РФ и F-35 США

ВВ Индии планируют восполнить нехватку боевых самолётов.

Источник: Аргументы и факты

Индийская сторона изучает возможность приобретения двух или трёх эскадрилий истребителей Су-57, а также истребителей F-35 производства Соединённых Штатов, сообщает The Economic Times.

ВВ Индии планируют восполнить нехватку боевых самолётов. При этом к 2035 году в Индии будет готов к производству собственный модернизированный истребитель АМСА.

«Официальное обсуждение с РФ и США возможности закупки у них истребителей пока не началось. ВВС представят своё предложение через два месяца правительству Индии, которое примет окончательное решение», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что «конкуренцию» Су-57 и F-35 в вопросе о закупках составляют истребители Rafale из Франции.

В составе индийских Военно-воздушных сил входит 31 истребительная эскадрилья (16−18 самолётов каждая). Их количество уменьшится после вывода из эксплуатации устаревших истребителей МиГ-21.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась от покупки F-35 в пользу российского Су-57.