Turkish Airlines не доставила в Москву более двухсот единиц багажа с рейсов из Антальи

Аэропорт Внуково проинформировал о проблемах с загрузкой багажа на нескольких рейсах авиакомпании Turkish Airlines, прибывающих из Антальи. В общей сложности 215 мест багажа не были погружены на четыре рейса, прибывающих в Москву. Об этом пишет ТАСС.
Конкретно, 36 и 40 единиц багажа не попали на рейсы TK 3050 и TK 3002 соответственно, оба из которых ожидаются во Внуково 12 августа 2025 года в 00:30 по московскому времени под номером TK-211. Кроме того, 94 и 45 мест багажа не были загружены на рейсы TK 3038 и TK 3168, время прибытия которых будет объявлено дополнительно.
В аэропорту подчеркнули, что Turkish Airlines приносит извинения за неудобства и предпринимает все необходимые шаги для оперативной доставки багажа пассажирам. Пассажиров просят следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа для получения актуальной информации.
Отметим, что ранее сообщалось о задержке 730 единиц багажа на пяти рейсах Turkish Airlines из Антальи во Внуково.