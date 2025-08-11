Turkish Airlines не доставила в Москву более двухсот единиц багажа с рейсов из Антальи

Конкретно, 36 и 40 единиц багажа не попали на рейсы TK 3050 и TK 3002 соответственно, оба из которых ожидаются во Внуково 12 августа 2025 года в 00:30 по московскому времени под номером TK-211. Кроме того, 94 и 45 мест багажа не были загружены на рейсы TK 3038 и TK 3168, время прибытия которых будет объявлено дополнительно.