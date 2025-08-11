Виктор Цой: детство, группа «Кино», актерские роли, личная жизнь и автокатастрофа

— Пригласили. Сначала в Киев на музыкальный фильм «Конец каникул». В нем участвовала вся наша группа. Сыграл там главную роль и написал пять песен. Затем появился Рашид, и была работа о ленинградском роке — фильм «Ия-хха» Снялся также у Со­ловьева в «Ассе» и в фильме Алексея Учителя «Семь нот для размышлений», тоже о рок-музыке.