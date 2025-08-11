Виктор Цой: детство, группа «Кино», актерские роли, личная жизнь и автокатастрофа

15 августа в России вспоминают Виктора Цоя — культового музыканта, голос поколения и лидера группы «Кино». Его не стало в 1990 году, но спустя года его песни звучат так же мощно, а поклонники по-прежнему собираются у Стены Цоя, чтобы почтить память кумира.
Цой прошёл путь от подпольных квартирников до стадионов, где его встречали толпы фанатов. Его музыка стала символом свободы, а ранняя гибель в 28 лет превратила его в легенду.
Его жизнь, творчество и наследие — от первых аккордов до последнего концерта — в новом материале «МК в Самаре».
Детство Виктора Цоя и первые тексты.
Виктор Цой появился на свет 21 июня 1962 года в Ленинграде. Его отец, Роберт Цой, был инженером корейского происхождения, а мать, Валентина Гусева, преподавала физкультуру.
Отрывок из интервью Виктора Цоя во время концертов в «Крылья Советов».
— Ходит очень много слухов о твоих родственниках — будто бы ты сын одного из высокопоставленных чиновников «эпохи застоя», но порвав с семьей, работал кочегаром…
— Кочегаром я действительно работал, но отец мой — инженер, и рос я в семье, которой далеко до богатства. Писать же начал давно, никогда не знаю, что получится, просто беру гитару в руки.
С детства Виктор увлекался рисованием, и в 1974 году родители отдали его в художественную школу. Однако в подростковом возрасте его захватила музыка. В подарок от родителей он получил первую гитару и вместе с другом Максимом Пашковым создал группу «Палата № 6».
Уже тогда Цой отличался от сверстников — он не копировал чужие песни, а писал собственные, вдохновляясь жизненными наблюдениями.
Образование.
Несмотря на увлечение музыкой, юный Виктор не бросил художественное направление. После 9 класса он поступил в училище имени Серова, но был отчислен за неуспеваемость — большую часть времени он посвящал музыке, а не учебе.
А после Цой устроился на завод, а затем освоил профессию резчика по дереву в Художественно-реставрационном лицее. По распределению он работал в Екатерининском дворце-музее, а позже — в садово-парковом объединении.
Первые музыкальные проекты.
Первой широко известной песней, которую написал Виктор Цой, стала «Мои друзья». На одном из концертов она привлекла внимание известного музыкального журналиста Артемия Троицкого. Талант Цоя заметили и участники Ленинградского рок-клуба — Михаил «Майк» Науменко и Борис Гребенщиков. Именно они помогли молодому артисту записать новые песни.
В начале 1980-х Цой познакомился с Алексеем Рыбиным, лидером группы «Пилигримы». Вместе они создали коллектив «Гарин и гиперболоиды».
Первой известной песней Цоя стала «Мои друзья», которая привлекла внимание музыкального критика Артемия Троицкого. Вскоре талант Виктора заметили Борис Гребенщиков и Майк Науменко, пригласив его в Ленинградский рок-клуб.
Это место стало платформой для экспериментов — здесь музыканты могли играть панк, регги и ска, несмотря на давление советской цензуры.
Группа «Кино» и путь к славе.
Весной 1982 года Цой и Рыбин сменили название группы на «Кино» и записали дебютный альбом «45». Это была революция в советском роке — вместо барабанов использовалась дрэм-машина, а в аранжировках звучали флейта, виолончель и колокольчики.
После ухода Рыбина в группу пришел Юрий Каспарян, с которым был записан альбом «46». К 1984 году состав «Кино» окончательно сформировался, и вышел «Начальник Камчатки», созданный при участии Гребенщикова и Курехина.
Отрывок из интервью Виктора Цоя журналу «Рокси». Ноябрь 1983 год.
— Твоя позиция в рок-музыке?
— Трудно сказать. Можно наверное, 24 часа в сутки говорить об этом. Делаю то, что нравится — наверное, так. Хочется, конечно, делать новую музыку, интересную, ставить эксперименты.
Пять самых известных песен группы «Кино»:
«Перемен!».
Композиция написана в 1986 году и стала популярной после фильма «Асса», где Цой поет её на концерте в финале. В припеве он скандирует: «Перемен требуют наши сердца!». В период перестройки Цой уловил настроение публики и создал эпохальный хит, ставший гимном перестройки.
«Пачка сигарет».
В 1988 году друзья и критики сомневались в успехе песни Цоя. Однако она стала популярной и до сих пор исполняется под гитару. Герой потерян, но в песне есть оптимизм: даже пачка сигарет — знак, что всё не так плохо.
«Кукушка».
Последняя песня Цоя вышла в «Чёрном альбоме» в 1991 году, после его гибели. Композиция поднимает философский вопрос судьбы и фатализма. Кукушка в песне символизирует оставшееся время жизни.
«Видели ночь».
Впервые хит группы прозвучал в 1986 году в альбоме «Ночь». Цой называл ночь особым, романтичным временем.
«Звезда по имени Солнце».
Главная песня одноименного альбома прозвучала в фильме «Игла» с Цоем в главной роли. Композиция 1989 года выражает антивоенные идеи и размышления о неизбежности конца жизни.
Последний концерт в «Лужниках».
В 1990 году «Кино» отправилось в масштабный тур по СССР. 24 июня в переполненных «Лужниках» состоялся последний концерт группы.
Актерские роли Виктора Цоя.
Помимо музыки, Цой снялся в 8 фильмах, включая культовую «Иглу» Рашида Нугманова. В 1989 году журнал «Советский экран» назвал его лучшим актером года.
Его герои часто были бунтарями, что резонировало с настроениями молодежи в эпоху советских ограничений.
Отрывок из интервью журналу «Новый фильм». Весна, 1988 год.
— А как вы пришли в кино?
— Пригласили. Сначала в Киев на музыкальный фильм «Конец каникул». В нем участвовала вся наша группа. Сыграл там главную роль и написал пять песен. Затем появился Рашид, и была работа о ленинградском роке — фильм «Ия-хха» Снялся также у Соловьева в «Ассе» и в фильме Алексея Учителя «Семь нот для размышлений», тоже о рок-музыке.
Личная жизнь Виктора Цоя.
Первая жена — Марьяна, с которой он познакомился в 1982 году. В браке родился сын Александр*.
Последняя любовь — Наталья Разлогова, ассистентка режиссера на съемках «Ассы».
Цой так и не развелся с первой женой, но до конца жизни был с Натальей.
Трагическая гибель в автокатастрофе.
15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По одной из версий, он уснул за рулем. Расследование показало, что он был трезв.
Его похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
Память о Викторе Цое.
«Стена Цоя» в Москве — исписана цитатами из песен. Памятники по всему миру. Ежегодные встречи фанатов 21 июня (день рождения) и 15 августа (день памяти).
Его музыка жива до сих пор, вдохновляя новые поколения.
—-
Справка.
Сын Виктора Цоя, Александр, унаследовал отцовскую пластику и творческую натуру, но выбрал свой путь. После смерти матери в 2005 году он жил с бабушкой, практически не общаясь с дедом Робертом Цоем.
В 16 лет переехал в Москву, занимался веб-дизайном и изучением языков. Взял псевдоним Молчанов, играл в группе «Para bellvm», основал клуб «da: da:». В 2010-х продюсировал «Симфоническое Кино» — проект с оркестровыми аранжировками песен отца. В 2017 году создал собственный проект «Ронин», выпустив мини-альбом «Опора». В 2024 году представил дебютный сольный альбом на виниле и анонсировал тур.