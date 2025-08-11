Mash: Актера Щербакова госпитализировали с ушибом бедра

Народного артиста РФ Бориса Щербакова доставили в больницу. Об этом сообщил в понедельник, 11 августа, Telegram-канал Mash.
Уточняется, что актер поскользнулся на коврике и упал на балконе, после этого его госпитализировали. Медики диагностировали у Щербакова ушиб бедра.
Он рассказал Mash, что чувствует себя хорошо и надеется на скорое выздоровление.
5 декабря прошлого года стало известно, что Бориса Щербакова экстренно госпитализировали из-за неудачного падения. Он вышел покурить в подъезд, ему внезапно стало плохо и он упал, потеряв сознание. Его обнаружила супруга, которая вызвала скорую помощь. Позже артист вышел на связь и рассказал о своем хорошем самочувствии. Врачи сообщили, что полученные им повреждения носят косметический характер.
9 января Щербаков смог выступить в одной из театральных постановок в Петербурге. Кроме того, он активно готовился к съемкам в одном из крупных проектов.
16 апреля актер Михаил Боярский обратился в больницу после падения с высоты трех метров на спину во время спектакля. По предварительным данным, он мог сломать грудные позвонки.