Mash: Актера Щербакова госпитализировали с ушибом бедра

5 декабря прошлого года стало известно, что Бориса Щербакова экстренно госпитализировали из-за неудачного падения. Он вышел покурить в подъезд, ему внезапно стало плохо и он упал, потеряв сознание. Его обнаружила супруга, которая вызвала скорую помощь. Позже артист вышел на связь и рассказал о своем хорошем самочувствии. Врачи сообщили, что полученные им повреждения носят косметический характер.